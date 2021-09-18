عاجل | تشكيلة الاتحاد الاساسية امام النصر في الدوري السعودي تعرف على تشكيلة الاتحاد الاساسية امام النصر في الجولة الخامسة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 18-9-2021. تشكيلة الاتحاد الاساسية امام النصر: مارسيلو جروهي مهند الشنقيطي – حمدان الشمراني – أحمد حجازي – سعود عبدالحميد عبدالإله المالكي – كريم الأحمدي عبدالرحمن العبود – إيجور كورنادو – عبدالعزيز البيشي رومارينيو

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