أليجري يرد على رايولا حول مستقبل دي ليخت مع يوفنتوس

يصر المدرب الايطالي ماسيميليانو أليجري على أن المدافع ماتيس دي ليخت، سيبقى في يوفنتوس “لسنوات عديدة” على الرغم من ادعاء وكيل المدافع “مينو رايولا”، أن الهولندي قد يرحل في الصيف القادم.

وانضم دي ليخت إلى يوفنتوس من أياكس في صفقة بقيمة 75 مليون يورو بالإضافة إلى 10.5 مليون يورو في الميركاتو الصيفي 2019، اشهر قليلة بعد إقالة أليجري من قبل البيانكونيري و التعاقد مع ماوريتسيو ساري كبديل.

وينتهي عقده مع يوفنتوس في يونيو 2024، لكن وكيله مينو رايولا كشف أن موكله يمكن أن يغادر يوفنتوس قبل ذلك بكثير.

وقال رايولا لقناة راي سبورت الايطالية “دي ليخت يمكن أن يترك يوفنتوس في نهاية الموسم. هذه هي الطريقة التي يعمل بها السوق، هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه “.

ومع ذلك، يعتقد أليجري أن الهولندي سيبقى في تورينو لسنوات عديدة حيث قال ” دي ليخت لاعب شاب يتمتع بجودة عالية، لكنه لا يزال بحاجة إلى التحسن وسيبقى لسنوات عديدة في يوفنتوس، بغض النظر عن عدد المباريات التي يلعبها” .

وأضاف مدرب يوفنتوس في اللقاء الصحفي الذي يسبق مباراة يوم غد أمام ميلان “دي ليخت يبلغ من العمر 22 عامًا. إنه لاعب ممتاز. انضم إلى يوفنتوس من أياكس عندما كان عمره 20 عامًا فقط. بعد وصوله إلى هنا، كتب أحدهم: “إنه الفائز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل”.

ويرى أليجري أن الوقت كله أمام دي ليخت لاكتساب مزيد من الخبرات، وأضاف “يا رفاق، الهدوء مطلوب. يبلغ من العمر 20 عامًا، لكن قميص يوفنتوس ثقيل. ربما لم يكن كيليني جيدًا مثل دي ليخت في سنه، ولكن في سن 27-28، أصبح لاعباً عظيماً .”