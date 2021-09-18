البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين القادسية وبرقان في كأس الامير الكويتي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة القادسية وبرقان في كأس الامير الكويتي، ضمن مباريات اليوم السبت 18 سبتمبر 2021.

يخوض القادسية لقاء هام وقوي في ربع نهائي كأس الأمير الكويتي عندما يحل ضيفاً على فريق برقان والمقرر إقامتها على ملعب “علي صباح السالم” بمدينة جليب الشيوخ.

تنطلق صافرة بداية مباراة القادسية وبرقان في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة القادسية وبرقان في ربع نهائي كأس أمير الكويت على القناة الكويتية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 أحداث اللقاء.

وصل الزعيم الملكي القادسية الى الدور ربع النهائي ببطولة كأس أمير الكويت بعد أن فاز على نادي التضامن بصعوبة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهم على ملعب ثامر ضمن منافسات الدور التمهيدي البطولة.

في المقابل وصل فريق برقان الى الدور ربع النهائي بعد أن فاز على نادي الصليبيخات بهدفين مقابل هدف، وسيسعي اليوم لاعبي برقان الى تقديم اداء مميز أمام البطل القياسي للبطولة.

يذكر ان القادسية هو صاحب الرقم القياسي فيما يتعلق بعدد مرات التتويج ببطولة كأس أمير الكويت، حيث حقق اللقب 16 مرة من أصل 25 نهائي بلغه في هذه المسابقة.

ويتساوى نادي العربي حامل اللقب مع القادسية في عدد الألقاب (16)، يليه نادي الكويت الكويتي برصيد 14 لقبا، ثم كاظمة 7 ألقاب في المركز الرابع.

أما القادسية صاحب الـ 16 لقبا فيأمل في تخطي رحيل عدد من نجومه في الفترة الأخيرة، وأبرزهم الثنائي سيف الحشان وسلطان العنزي اللذين خطفهما العربي هذا الصيف.

وقد أبرم القادسية عدة صفقات، فتعاقد إلى جانب المحليين، مع 3 محترفين، وهم: البوسني بنجامين تاتار، والعراقي على فائز، والجامايكي روماريو، بينما يستمر معه من الموسم الماضي اللاعب الألباني لورنس تراشي.

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