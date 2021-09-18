البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين شباب الاهلي دبي والشارقة في الدوري الاماراتي ادنوك كورة اون لاين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة اون لاين لمشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي والشارقة في الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي»، في قمة مباريات اليوم السبت 18 سبتمبر 2021.

يحتضن ستاد راشد بمدينة دبي قمة مباريات اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الاماراتي بين شباب الاهلي وضيفه الشارقة، في لقاء هام وقوي حيث سيسعي الفريقين من خلاله الى تحقيق الفوز من أجل خطف صدارة جدول الترتيب.

تنطلق صافرة بداية مباراة شباب الاهلي والشارقة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة شباب الاهلي دبي والشارقة في الدوري الاماراتي على قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي “فارس عوض” كما ينقل اللقاء على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي “عبدالله السعدي”.

يدخل شباب الاهلي دبي مباراة اليوم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 7 نقاط، جمعهم العالمي من الفوز في مبارتين، وتعادل في الجولة الماضية أمام العروبة 1-1.

على الجانب الآخر يدخل الشارقة المباراة بمعنويات منخفضة بعد ان ودع كأس رئيس دولة الامارات من الدور ثمن النهائي بركلات الجزاء على يد الوحدة بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي 1-1، والتي أقيمت بينهما يوم 14 سبتمبر الجاري.

ويتواجد الملك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاماراتي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات خاضها في المسابقة، سجل لاعبون 5 اهداف،واستقبلت شباكه هدفين.

ويعود آخر لقاء جمع بين شباب الاهلي والشارقة الي يوم 15 مارس 2021، عندما ألتقيا في الجولة 21 بالدوري الاماراتي الموسم الماضي، وفاز حينها الفرسان الحمر بهدف نظيف سجله البرازيلي “كارلوس ادواردو” في الدقيقة 28.