البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الهلال والاتفاق في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الخامسة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 18-9-2021.

يستقبل نادي الهلال نظيره الاتفاق على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن الجولة الخامسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد غيابه عن الجولة الرابعة.

وتم تأجيل مباراة الهلال أمام الفيحاء في الجولة الرابعة بسبب إنشغاله بخوض مباراة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا منتصف الأسبوع الماضي، والتي نجح فيها الزعيم بتحقيق الفوز على استقلال طهران بهدفين نظيفين ويتأهل إلى ربع النهائي.

وقبل ذلك حصد الموج الأزرق 7 نقاط من أول 3 مباريات له في الدوري السعودي هذ الموسم، حيث فاز على الطائي والتعاون في الجولة الأولى والثانية على الترتيب، قبل أن يتعادل في الثالثة أمام الباطن.

ويدخل الهلال مباراة الاتفاق اليوم، مفتقدًا خدمات الخماسي، عبد الله عطيف، سلمان الفرج، آندري كاريلو، سعد الناصر، ومحمد البريك بسبب الإصابات المختلفة.

في المقابل، يطمح نادي الاتفاق تحقيق المفاجئة باستعادة نغمة الانتصارات على حساب الهلال، فبعد فوزه في المباراة الافتتاحية أمام الباطن، وقع في فخ التعادل في آخر 3 جولات أمام الشباب، أبها، والرائد على الترتيب.

ولم يعرف نادي الاتفاق طعم الانتصار أمام الهلال في آخر 5 سنوات سوى في مرة واحدة كان في موسم 2017، بينما فاز الزعيم 7 مرات، وسيطر التعادل على مباراة واحدة.

ويدير مباراة الهلال والاتفاق اليوم بالدوري السعودي، الحكم القطري «سلمان فلاحي»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق على قناة Ssc5 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي «عبدالله الحربي».