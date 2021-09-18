صحيفة فرنسية تكشف عن راتب ميسي مع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة فرنسية عن الراتب السنوي الذي يتقاضاه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بعد انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قادماً من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ووقع ليو ميسي مع باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية، مستفيداً من نهاية عقده مع برشلونة الذي عجز عن تجديد عقد هدافه التاريخي بسبب الضائقة المالية الخناقة التي يمر منها.

لا شك أن صفقة ليونيل ميسى لن تكون بالمجانية بالمعنى الحرفي بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان، فالنادي الباريسي، وبالاضافة إلى المكافآت التي سمنحها لوالد اللاعب ووكيل أعماله خورخي ميسي، وكذا اللاعب نفسه، سيمنحه راتباً سنوياً قريباً مما كان يتقاضاه في برشلونة.

ووقع ميسي لثلاث سنوات مع الفريق الذي يترأسه القطري ناصر الخليفي، مع راتب إجمالي يبلغ 110 مليون يورو في حال استمراره لمدة الثلاث سنوات، وفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة، أن النجم الارجنتيني الحاصل على ست كرات ذهبية، سيتحصل على مبلغ 30 مليون يورو في عامه الأول في ملعب حديقة الأمراء، قبل اضافة مبلغ 10 ملايين يورو كمكافأة ولاء في السنة الثانية والثالثة من عقده، ليصبح راتبه 40 مليون يورو في السنة.

وأشارت الصحيفة في نهاية تقريرها إلى مرتبات نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي الآخرين، وأكدت أن النجم البرازيلي نيمار جونيور يتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 30 مليون يورو بدوره، في حين أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، يحصل على 12 مليون يورو، مع تبقي عام واحد في عقده.