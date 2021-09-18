غياب زلاتان إبراهيموفيتش عن ميلان في مباراة القمة أمام يوفنتوس

فضل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش التريث قبل العودة لصفوف ميلان، وقرر عدم المجازفة خلال مباراة يوم غد أمام يوفنتوس في قمة مباريات الدوري الايطالي لهذا الأسبوع.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا إلى الملاعب في نهاية الأسبوع الماضي، وسجل هدفًا ضد لاتسيو في أول مباراة تنافسية له هذا الموسم.

ومع ذلك، بعد أيام قليلة فقط، تعرض لإصابة في وتر العرقوب مما أجبره على الغياب عن مباراة الروسونيري في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تتمدد فترة الغياب، للمباراة الهامة أمام السيدة العجوز وفقاً لصحيفة كوريري ديلو سبورت.

وترك غياب زلاتان إبراهيموفيتش المدرب ستيفانو بيولي في وضعية صعبة، خصوصاً بعد تأكيد المدرب الايطالي غياب المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو أيضاً عن المباراة، ما يرجح مشاركة الكرواتي أنتي ريبيتش في المباراة كأساسي مع الروسونيري.