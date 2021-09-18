برشلونة يعود من أجل نجم مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي 2022

تفكر إدارة نادي برشلونة في العودة مجدداً من أجل التعاقد مع جناح مانشستر سيتي الانجليزي “رحيم سترلينج” خلال الميركاتو الشتوي 2022 بعد خروجه من مفكرة بيب جوارديولا.

منذ وقت ليس ببعيد، لم يكن من الممكن المساس به في مانشستر سيتي، لكن أهمية رحيم سترلينج تراجعت وزادت رغبته في الرحيل نتيجة لذلك.

وسافر مدير كرة القدم في برشلونة “ماتيو أليماني” هذا الصيف إلى إنجلترا للتفاوض على توقيع مهاجم ليفربول السابق.

وبسبب الوضع المالي للنادي، كانت الفكرة هي ضم رحيم في صفقة مبادلة مع أنطوان جريزمان أو عثمان ديمبيلي وسيرجي روبرتو في البداية، أو لمناقشة عقد إعارة، وفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية.

ورغم فشل الصفقة، يظل الاهتمام بالدولي الانجليزي مستمراًً، ويريد برشلونة إعادة فتح المفاوضات قبل يناير، حيث لا يزال أليماني يفكر في سترلينج لكن الأمر ليس سهلاً، لأسباب ابرزها أن برشلونة لم يكن لديه المال في الصيف للقيام بالصفقة.