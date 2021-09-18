عاجل | تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس.. أرنولد خارج المباراة

تعرف على تشكيلة مباراة اليوم بين ليفربول وكريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب أنفيلد روود بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

دخل المدير الفني الألماني يورجن كلوب مباراة اليوم أمام كريستال بالاس بدون الظهير الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد الذي يعاني من وعكة صحية، بالاضافة إلى الظهير الأيسر أندي روبرتسون المتواجد على مقاعد البدلاء.

وفي خط الوسط، بدأ يورجن كلوب بالثلاثي فابينيو و تياجو ألكانتارا و القائد جوردان هندرسون.

أما في المقدمة، فشهدت مباراة اليوم بين ليفربول وكريستال بالاس عودة ساديو ماني إلى التشكيل الأساسي بجانب النجم المصري محمد صلاح و البرتغالي دييجو جوتا.

ويغيب عن ليفربول في مباراة اليوم، المهاجم البرازيلي فيرمينو المصاب في الركبة، بالاضافة إلى الشاب هارفي إليوت المصاب في الكاحل، مع ويليامز و أرنولد.

تشكيلة ليفربول الأساسية في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بالجولة 5:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فيرجل فان دايك – ابراهيما كوناتي – تيسميكاس – جيمس ميلنر

خط الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني – دييجو جوتا – محمد صلاح