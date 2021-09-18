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عاجل | تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس.. أرنولد خارج المباراة

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مصطفى العلوي 0 تبليغ

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عاجل | تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس.. أرنولد خارج المباراة

ترينت ألكسندر أرنولد لاعب نادي ومنتخب انجلترا مع محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر - صور Afp

تعرف على تشكيلة مباراة اليوم بين ليفربول وكريستال بالاس في الجولة الخامسة من الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب أنفيلد روود بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت .

دخل المدير الفني الألماني يورجن كلوب مباراة اليوم أمام كريستال بالاس بدون الظهير الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد الذي يعاني من وعكة صحية، بالاضافة إلى الظهير الأيسر أندي روبرتسون المتواجد على مقاعد البدلاء.

وفي خط الوسط، بدأ يورجن كلوب بالثلاثي فابينيو و تياجو ألكانتارا و القائد جوردان هندرسون.

أما في المقدمة، فشهدت مباراة اليوم بين ليفربول وكريستال بالاس عودة ساديو ماني إلى التشكيل الأساسي بجانب النجم المصري محمد صلاح و البرتغالي دييجو جوتا.

ويغيب عن ليفربول في مباراة اليوم، المهاجم البرازيلي فيرمينو المصاب في الركبة، بالاضافة إلى الشاب هارفي إليوت المصاب في الكاحل، مع ويليامز و أرنولد.

تشكيلة ليفربول الأساسية في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بالجولة 5:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فيرجل فان دايك – ابراهيما كوناتي – تيسميكاس – جيمس ميلنر

خط الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني – دييجو جوتا – محمد صلاح

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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