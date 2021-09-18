البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين النصر والاتحاد في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 18-9-2021.

يستأنف نادي النصر حملته في الدوري السعودي 2021/2022 عندما يستضيف نظيره الاتحاد في قمة الجولة الخامسة على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض.

ويدخل نادي النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا منتصف الأسبوع الماضي، بعد فوزه على تركتور سازي تبريز الإيراني بهدفٍ دون رد سجله الكاميروني فينسنت أبو بكر.

ويتطلع رجال المدرب مانو مينيزيس إلى تحقيق الانتصار الثاني تواليًا في الدوري السعودي والثالث هذا الموسم بعد فوزه على التعاون في الجولة الثالثة، وضمك في الجولة الأولى، بينما خسر في الجولة الثانية أمام الفيصلي.

ولم يعرف نادي النصر طعم الفوز أمام الاتحاد في آخر 5 مواجهات جمعتهما في الدوري السعودي للمحترفين، فمنذ انتصاره في مباراة الدور الأول بموسم 2018، خسر في مباراتين، بينما كان التعادل سيد الموقف في 3 مناسبات.

على الجهة المقابلة، استغل نادي الاتحاد إنشغال النصر والهلال بمسابقة دوري الأبطال، ونجح في خطف صدارة الترتيب ولو مؤقتًا، بتحقيق الفوز على أبها في الجولة الرابعة التي غاب عنها العالمي والزعيم.

وبشكلٍ عام حصد الاتحاد 9 نقاط خلال الأربع جولات الماضية، فبعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام الفيحاء، نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية على حساب الرائد، الفيصلي، وأبها على الترتيب.

ويدير مباراة النصر والاتحاد اليوم بالدوري السعودي، الحكم السويسري «ساندرو سشارير»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة النصر والاتحاد على قناة Ssc1 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي «فهد العتيبي».