البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الترجي والاتحاد المنستيري في كأس السوبر التونسي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر على رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الترجي والاتحاد المنستيري في كأس السوبر التونسي، في قمة مباريات اليوم السبت 18-9-2021.

تتجه الانظار الى الملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري في كأس السوبر التونسي 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة الترجي والاتحاد المنستيري في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “أسامة رزق الله”.

وينقل بث مباشر مباراة الترجي والاتحاد المنستيري في كأس السوبر على القناة الوطنية التونسية الأولى، ويتولى مهمة التعليق عليها “سامي بوعزيز”.

يدخل شيخ الأندية التونسية لقاء السوبر بصفته بطل لمسابقة الدوري التونسي 2020-2021، بينما توج الفريق الساحلي ببطولة الكأس.

وأحدث الترجي تغييرات كبيرة في الميركاتو الصيفي 2021، بالتعاقد مع المدرب “راضي الجعايدي”، فضلا عن 6 لاعبين جدد من بينهم 4 مهاجمين أفارقة دفعة واحدة.

على الجانب الآخر قام الاتحاد المنستيري بتعيين المدرب “مراد العقبي”، علاوة على ضم عدة نجوم من بينهم أسامة الدراجي وماهر بن الصغير، اللاعبان السابقان لمنتخب تونس.

ويسعى الترجي الرياضي التونسي للتتويج بلقبه السادس في المسابقة بعد فوزه سابقا بنسخ أعوام 1960 و1994 و2001 و2018 و2019، بينما يبحث المنستيري عن الفوز بلقبه الأول في كأس السوبر التونسي.