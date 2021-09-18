ليفربول يهزم كريستال بالاس بثلاثية وآرسنال يواصل استفاقته والسيتي يسقط بفخ التعادل

المنامة - ياسر ابراهيم - ساهم النجم الدولي المصري محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول على ضيفه كريستال بالاس (3-0) اليوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

تخطّى ليفربول عقبة ضيفه كريستال بالاس بنجاح بفوزه عليه بثلاثية نظيفة على ملعب "أنفيلد" اليوم السبت.



ووقّع السنغالي ساديو مانيه (43) والمصري محمد صلاح (78) والغيني نابي كيتا (89) أهداف فريق المدرب الألماني يورغن كلوب.



ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الـ"بريميرليغ" مؤقتاً في حين تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 5 نقاط.



وهو الفوز الرابع للـ"ريدز" ضمن الموسم الحالي مقابل تعادل واحد.



في المقابل تعرّض كريستال بالاس لخسارته الثانية هذا الموسم مقابل انتصار وحيد وتعادلين.



آرسنال يواصل استفاقته



واصل فريق آرسنال استفاقته وانتزع فوزاً بالغ الصعوبة من مستضيفه بيرنلي بهدف دون رد.



والانتصار هو الثاني على التوالي لفريق المدفعجية فواصل استفاقته عقب أسوأ انطلاقة له في تاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز، إذ خسر في أول ثلاث مباريات له في الموسم الحالي.



وتمكن النرويجي مارتن أوديغارد من اقتناص الفوز الغالي للمدفعجية بهدف أحرزه من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 30.



ورفع الأرسنال رصيده بذلك إلى 6 نقاط فتقدم إلى المركز الثاني عشر، كما أنه خرج بشباكه نظيفة للمباراة الثانية توالياً إلا أنه لازال يعاني بشدة على الصعيد الهجومي إذ سجل الفريق اللندني هدفين فقط في خمس مباريات.



من جانبه استمر أداء بيرنلي المتراجع هذا الموسم وظل في المركز التاسع عشر برصيد نقطة وحيدة.



وضمن المرحلة ذاتها حقق واتفورد فوزه الثاني في البطولة بتغلبه على مستضيفه نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وافتتح إمانويل دينيس التسجيل للفريق الفائز في الدقيقة 17 ثم تعادل الفنلندي تيمو بوكي مهاجم نوريتش لفريقه في الدقيقة 35.



وفي الشوط الثاني تألق مهاجم واتفورد السنغالي إسماعيلا سار من تسجيل هدفين في الدقيقتين 63 و82 على التوالي.



الفوز رفع رصيد واتفورد إلى 6 نقاط في المركز العاشر فيما واصل نوريتش أداءه السيئ فتكبد الخسارة الخامسة على التوالي واستمر بدون أي نقاط في المركز الأخير.



وفي مباراة أخرى سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامبتون، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد.



وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ15.

برينتفورد يُسقط وولفرهامبتون

وفي مباراة في وقت سابق من اليوم السبت، حقق برينتفورد فوزه الأول خارج أرضه ف عندما هزم مضيفه وولفرهامبتون واندرارز 2-0 وخرج بشباك نظيفة رغم أنه لعب بـ10 لاعبين خلال النصف الأخير من الشوط الثاني.



وأحرز إيفان توني هدفاً وأسهم في صنع الثاني خلال الشوط الأول كما ألغى الحكم هدفين أخرين له.



واضطر الضيوف للدفاع بقوة خلال آخر نصف ساعة بعد طرد لاعبهم شاندون بابتيست بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.



وأحرز توني هدف السبق للضيوف من نقطة الجزاء بعد تعرضه لمخالفة من جانب الجناح المنافس مارسيل وبعد ذلك هيأ توني الهدف الثاني لزميله الفرنسي برايان مبومو ليحرز الأخير هدفه الأول في الدوري الممتاز.



وخرج بابتيست من المباراة بعد ارتكاب المخالفة الثانية ليضع فريقه في موقف صعب لكنه اضطر للدفاع حتى نهاية المباراة ليتقدم إلى المركز التاسع بين فرق البطولة بثماني نقاط في حين تراجع ولفرهامبتون إلى المركز 14 بعد توقف رصيده عند ثلاث نقاط.

المصدر: وكالات