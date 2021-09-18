شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة راحة من تدريبات الزمالك بسبب الإجهاد.. وجلسة خاصة مع طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجلسة سريعة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق واللاعبين لشرح المطلوب منهم خلال مران الفريق مساء اليوم السبت.

وركز كارتيرون على الجانب البدني خلال التدريبات، وبدأ التدريب بركض اللاعبين حول الملعب، ثم خاض اللاعبون تدريبات بالكرة باللعب من لمسة واحدة مع تقسيم الفريق لثلاث مجموعات.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع طارق حامد، وتحدث المدير الفنى مع اللاعب عن أهمية دوره مع الفريق، ومنحه بعض التعليمات الفنية.