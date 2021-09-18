شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخب شابات الطائرة إلى المكسيك للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 18 سنة إلى المكسيك استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم التى ستنطلق بعد غد، الاثنين، حيث غادرت البعثة مساء أمس، الجمعة، بعد ظهور سلبية مسحة جميع اللاعبين والجهاز الفنى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شابات الطائرة مع بيرو فى أولى مواجهاته الاثنين، قبل أن يلتقى مع إيطاليا الثلاثاء، بينما يحصل على راحة يوم 22 سبتمبر الجارى، قبل استكمال مواجهاته بلقاء تركيا يوم 23 سبتمبر ثم الدومنيكان يوم 24 من نفس الشهر.

وضمت قائمة لاعبات منتخب شابات الطائرة كلا من: فرح عز وملك البحيرى وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا، فرح زكى.

وترأس بعثة منتخب شابات الطائرة فى المكسيك نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، وإبراهيم فخر الدين مديرا للفريق ونجلاء المصرى مدربة وأيمن فؤاد مدرب ومى محمود محلل تفنى.