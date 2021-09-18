أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيليه يطمئن الجماهير على حالته الصحية

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيليه، أنه في حالة جيدة، رغم الانتكاسة الصحية التي عانى منها لدى تعافيه من عملية جراحية خضع لها لإزالة ورم في القولون أوائل الشهر الجاري.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن بيليه الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم ثلاث مرات، كان من المتوقع عودته إلى منزله بعد وقت قصير من مغادرته للعناية المركزة في مستشفى ألبرت اينشتاين في ساو باولو، يوم الثلاثاء الماضي.

ورغم ذلك فإن تقارير برازيلية ذكرت أمس الجمعة أن النجم البالغ من العمر 80 عاما عاد إلى العناية المركزة ، لكن ابنته طمأنت الجماهير في وقت لاحق على حالته الصحية، قبل أن يكشف سانتوس عن تفاصيل أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بيليه عبر منصة تبادل الصور"إنستغرام" : "أصدقائي لازلت أتعافى بشكل جيد، اليوم زارني أفراد أسرتي ، ولازلت مبتسما كل يوم، شكرا لكم جميعا على كل هذا الحب".

و قالت ابنته كيلي ناسيمينتو على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يتعافى جيدا ونشرت صورة لوالدها مبتسما.

وكتبت "إنه يتعافى بشكل جيد في الإطار الطبيعي، أعدكم".

وأضافت ناسيمينتو "بعد جراحة كتلك، أحيانا تتقدم الحالة خطوتين وتتراجع خطوة. أمس كان متعبا وتراجع.. واليوم تحسن درجتين

وربما يكون بيليه هو أول نجم عالمي في عالم كرة القدم، حيث قاد المنتخب البرازيلي للفوز بكأس العالم عام 1958 وعمره 17 عاما، قبل أن يكرر الأمر ذاته في نسختي عامي 1962 و1970.