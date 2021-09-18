تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

يشهد الدوري الفرنسي مباراة نارية من العيار الثقيل، بين فريقي باريس سان جيرمان وليون، في قمة مباريات الجولة السادسة.



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، حصدها من 5 انتصارات، دون أن يتعرض لأي تعثر.

ويسعى نادي العاصمة الفرنسية لمواصلة انتصاراته في الدوري، عندما يستضيف ليون، مساء الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة السادسة.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports HD 2"، بتعليق المعلق عامر الخوذيري.

يُذكر أن ليون يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادلين وهزيمة وحيدة.