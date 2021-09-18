تعرف على موعد مباراة الوداد وسريع وادي زم في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

يلتقي فريقا الوداد وسريع وادي زم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المغربي للمحترفين، مساء يوم الأحد.



واستهل الوداد مشواره في الدوري المغربي يوم 12 سبتمبر/ أيلول الجاري بالفوز 2-0 على اتحاد طنجة، فيما خسر وادي زم 1-0 من حسنية أغادير.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف ليلا بتوقيت أبوظبي.

الوداد يحل ثانيا في جدول ترتيب فرق الدوري المغربي بـ3 نقاط فيما يأتي سريع وادي زم في المركز الرابع عشر بلا رصيد حتى الآن.

تتولى مجموعة قنوات الرياضية المغربية عملية نقل مباريات الدوري المغربي لموسم 2021-2022.

المباراة ستنقل عبر قنوات الرياضية المغربية SD وHD ويتولى التعليق عليها عبدالصمد ولد شهيبة.