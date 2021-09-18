الامارات | هل يتقاضى ميسي 110 ملايين يورو من سان جيرمان.. ليوناردو يكشف الحقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتقاضى ميسي 110 ملايين يورو من سان جيرمان.. ليوناردو يكشف الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى المدير الرياضي لباريس سان جرمان الفرنسي، البرازيلي ليوناردو، ما نشرته صحيفة "ليكيب" المحلية الرياضية عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي العاصمة.

وأفادت صحيفة "ليكيب" عشية لقاء ليون في الدوري المحلي والظهور الأول لميسي على ملعب "بارك دي برينس" منذ وصوله الى سان جرمان في صفقة انتقال حر بعد الانفصال عن برشلونة الإسباني، بأن أفضل لاعب في العالم ست مرات سيتقاضى 110 ملايين يورو على مدى ثلاثة أعوام.

لكن ليوناردو اعتبر أن ما ذكرته الصحيفة "بعيدٌ جداً عن الواقع"، مضيفاً "لم يعجبنا الأمر. هذا بعيدُ جداً عن الواقع، إن كان من ناحية المدة الزمنية أو الأرقام".

وتابع "هناك بنود سرية، لكن يمكنني القول بأنها ليست الحقيقة. مدة العقد لعامين" وليست لثلاثة وبدون أي شروط إن كان لناحية اللاعب أو النادي بحسب ما شدد البرازيلي.

ورأى أن ما نشرته "ليكيب" يشكل "قلة احترام. لا أفهم التوقيت، لكنها مشكلتكم (متوجهاً الى الصحافيين)".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news