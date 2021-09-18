الامارات | بالصور: ميسي يختار السكن في قلعة تاريخية منذ 1899.. شارل ديغول أبرز سكانها

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: ميسي يختار السكن في قلعة تاريخية منذ 1899.. شارل ديغول أبرز سكانها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اختار قلعة تاريخية في باريس للانتقال إلى السكن بها مع أسرته.



وذكرت صحيفة "ذا صن" أن ميسي يفكر في تأجير قلعة بينك بالاس التي يطلق عليها "القصر الوردي" وتم إنشائها في 1899.



وأشارت إلى أن القيمة السوقية للقلعة تبلغ 41 مليون جنيه إسترليني، إذ أن النجم الأرجنتيني يسكن حالياً في أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس.



وأوضحت أن ميسي كان قد اختار الانتقال إلى منزل على مشارف باريس، ولكن مالك المنزل عندما علم أن النجم الأرجنتيني هو الذي سيستأجر المنزل قرر رفع المقابل المادي إلى 8500 جنيه إسترليني شهرياً، ليغير لاعب باريس سان جيرمان وجهته إلى قلعة بينك بالاس.



وتبلغ مساحة القلعة 2000 متر مربع، وتم بنائها في 1899 ويحتوي على 30 غرفة إلى جانب مسبح داخلي فاخر وسينما منزلية وقاعة رياضية، بينما أبرز سكان القلعة هو الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول الذي أقام بها 3 أيام في 1940 خلال الحرب العالمية الثانية.

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