بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × كريستال بالاس (صلاح أساسي)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه ليفربول، نظيره كريستال بالاس، في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، في الرابعة عصر اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح في الهجوم، كما أجرى كلوب عدة تغييرات، حيث يبدأ ميلنر وتسيميكاس وكوناتي في التشكيل الأساسي على حساب أرنولد وروبتسون وماتيب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جيمس ميلنر – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ10 نقاط، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ11 برصيد 5 نقاط.

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