بعد طلب اللجنة المؤقتة للجماهير بالتبرعات لحل الأزمة المالية.. لاعب الزمالك يعلق



الشارقة - اميمة ياسر - أعرب أحمد صالح لاعب الفريق الكروي الأول السابق بنادي الزمالك، عن رفضه لفكرة التبرعات التي تطلبها اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، مشددا على أن تلك الفكرة ليست الطريقة الأنسب لحل الأزمة المالية ولابد أن تبحث اللجنة التي تدير النادي الأبيض عن موارد أخرى لحل الأزمة بدلا من مطالبة الجماهير بالتبرع.



وقال صالح، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي كريم رمزي: «أنا معترض جدا على تبرعات الجماهير حتى لو بجنيه المفروض اللاعبين اللي بتاخد ملايين هي اللي تتبرع».

وعن أزمات نادي الزمالك وإعلان رئيس النادي الأبيض إمكانية إلغاء حفل تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري، علق قائلا: «متقوليش رموز النادي وحب الكيان المصلحة الشخصية هي أهم حاجة.. دول أكتر ناس منتفعة ماديا».



وأكمل: «تبرعت من مستحقاتي من قبل لنادي الزمالك، وللأسف الشديد الزمالك لما بيحصل على بطولة بيكون في مشكلة.. محدش قادر يفرح جماهير النادي، إدارة الأهلي بتعرف تفرح جماهيرها».

وعن أزمة تجديد عقد المغربي أشرف بنش رقي لاعب الزمالك، قال صالح: «الشرط الجزائي لـ بن شرقي، الذي يتيح له الرحيل في أي وقت، هيخلص على مجلس الإدارة، الزمالك نادي كبير واللي عايز يمشي يمشي، والفريق حصد لقب الدوري بدون فرجاني ساسي ومصطفى محمد».



