شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال موسيمانى عن ميكيسونى قبل سوبر الأهلى وطلائع الجيش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادى الأهلي، بمستوى الموزمبيقى لويس ميكيسونى لاعب الفريق بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب فى التدريبات وكذلك ودية المقاولون العرب.

وأكد موسيمانى أن الموزمبيقي ميكيسونى المُنضم لصفوف الأهلي الصيف الجاري قادماً من سيمبا التنزاني يؤدي بشكل جيد وحماسي ولا يشعر بالرهبة كونه قادما لدوري لم يسبق له اللعب فيه، موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين الدوري المصري والموزمبيقي.

وأكد المدير الفني للأهلي أن ميكيسوني انسجم سريعاً مع الأهلي ويحتاج للتوفيق خلال مشاركته الرسمية الأولى حتى ينجح في تجربته الأهلاوية بعدما كان أحد نجوم نادي سيمبا.

وشارك ميكيسوني في ودية المقاولون العرب التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف استعداداً للسوبرالمحلي أمام طلائع الجيش العرب ببرج العرب الثلاثاء المقبل.