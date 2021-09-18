شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تنظم بطولة العالم للأطباق المروحية بالإشتراك مع اتحاد الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم شركة تذكرتي، برئاسة منتصر النبراوي، بطولة العالم للأطباق المروحية فى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، ويقام حفل الافتتاح يوم 12 أكتوبر تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتنسيق مع الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني والاتحاد الدولي للعبة.

وتقام بطولة العالم للأطباق المروحية في المدينة الأولمبة بالعاصمة الإدارية بمشاركة 20 دولة، وتنظم تذكرتي بإشراف شادي مظهر مدير الاحتفالات وأحمد عباده رئيس قطاع العمليات ، وشركة سينيرجي بالتنسيق مع حسن كمال المدير التنفيذي لسينرجي حفل الافتتاح للبطولة المقرر لها 12 أكتوبر.

وتواصل شركة تذكرتي المشاركة في تنظيم المحافل الدولية الكبيرة في مختلف المجالات سواء الرياضية بالتواجد في بطولتي كأس الامم الافريقية لكرة القدم بمصر وايضا الحدث الاهم بالتواجد في كأس العالم لكرة اليد والعديد من المجالات الفنية والطبية.