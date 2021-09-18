7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،مليون جنيه تعطل انتقال محمد عبد المنصف للاتحاد السكندرى، منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية 28 سبتمبر لودية ليبيريا ،الزمالك يستعجل التظلمات للنظر فى تخفيف عقوبة شيكابالا.

منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية 28 سبتمبر لودية ليبيريا

يدخل المنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش معسكرا مغلقا يوم 28 سبتمبر الجارى بالإسكندرية لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا باستاد برج العرب يوم 30 من نفس الشهر، استعدادا لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

مليون جنيه تعطل انتقال محمد عبد المنصف للاتحاد السكندرى

تعطلت مفاوضات الاتحاد السكندرى مع وادى دجلة لضم محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الدجلاوي، فى الانتقالات الصيفية الجارية رغم اتفاق الحارس مع مسئولى الاتحاد والجهاز الفني على كافة تفاصيل التعاقد. ثنائى سيراميكا يقتربان من الانضمام لقائمة المنتخب أمام ليبيا دخل ثنائى فريق سيراميكا محمد إبراهيم وشادى حسين اهتمامات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، للانضمام لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه يوم 28 سبتمبر الجارى استعدادا لمباراتى ليبيا فى تصفيات كاس العالم والمقرر لهما يومى 9 و13 أكتوبر المقبل.

مصدر باتحاد الكرة: تقليص عقوبة شيكابالا لـ6 أو 8 مباريات

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن عقوبة محمود شيكابالا لاعب الزمالك قد يتم تقليصها إلى 6 أو 8 مباريات على الأكثر، حيث ستعلن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجى قرارها فى تظلم الزمالك خلال الساعات المقبلة.

جهاز الأهلى يحتوى غضب محمد محمود بعد الاستبعاد من قائمة السوبر

حرص سامى قمصان، مدرب النادى الأهلى، على احتواء غضب محمد محمود لاعب خط الوسط بعد استبعاده من السفر مع الفريق للإسكندرية لخوض مباراة السوبر أمام طلائع الجيش المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وأكد للاعب أنه فى حسابات الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ولكنه مازال فى حاجة للتجهيز الفنى والبدنى وأن مشاركته فى مباراة السوبر ستكون صعبة، لذا فضل الجهاز الفنى منحه فرصة أطول لاستعادة فورمته الفنية والبدنية.

الأهلى يبدأ خطة تحصين موسيمانى من إغراءات الخليج.. اقرأ التفاصيل

بدأ مسئولو النادى الأهلى خطة تحصين الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق من الإغراءات بعد تلقيه عرضًا خرافيًا من الخليج للرحيل عن التتش خلال الفترة الحالية بما يقارب الـ5 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما يعادل 3 أضعاف ما يتقاضاه مع القلعة الحمراء، حيث يحصل بيتسو على 1.8 مليون دولار في الموسم الواحد،وكشفت بعض التقارير الصحفية، عن تلقي موسيماني عرضًا مغريًا للغاية من أحد أندية الدوري الإماراتي، دون أن يتم الافصاح عن اسم النادي، مُشددة على أن موقف موسيماني كان واضحا ورفض العرض بشكل نهائي.