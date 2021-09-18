شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم عبد العاطى "دجلة" لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مسئولي نادي سموحة برئاسة فرج عامر، التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.

وكان مسئولو نادي وادي دجلة قد حددوا 15 مليون جنيه لبيع لاعب وسط الفريق محمد عبد العاطي، والذى دخل دائرة اهتمامات عدد من أندية الدوري بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب الموسم المنقضي.

وتفوق عرض سموحة على باقي عروض أندية الدوري، حيث كشف مصدر في نادي وادي دجلة، عن أن اللاعب تلقى خمسة عروض محلية، أحدها من ناد جماهيرى من أكبر أندية مصر وأفريقيا، لكن لم يتم التوصل لاتفاق مادي بشأن الصفقة.

وقال المصدر، إن أندية الجونة وسيراميكا وفيوتشر والبنك الأهلي، طلبت ضم عبد العاطي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالإضافة إلى مفاوضات من الزمالك للتعاقد مع اللاعب ولكن لم تصل لمرحلة العرض الرسمي بسبب الاعتراض على المقابل المادي الذى وضعه النادي.

وقرر عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة البقاء مع "الغزلان" فى القسم الثاني بعد تأكد هبوط الفريق هذا الموسم، رغم أنه تلقى عدة عروض للرحيل.

وحصل عبد الباقي جمال على وعد من مجلس إدارة وادي دجلة بتدعيم الفريق فى الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز فرص صعود الفريق مرة أخرى لدورى الأضواء.

وادي دجلة صعد للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه فى موسم 2010 بعد تصدره لمجموعة القاهرة والقناة برصيد 63 نقطة، وفى أول مواسمه في الدوري الممتاز موسم 2010 احتل المركز الـ12 برصيد 33 نقطة حيث فاز في 9 مباريات وتعادل فى 6 مباريات و خسر 15 مباراة وأحرز39 هدفا وعليه 49.