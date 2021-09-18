شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يطلب استعارة حسام أشرف من الزمالك بعد فشل صفقة فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادي الجونة، من نظرائهم فى الزمالك استعارة حسام أشرف مهاجم الفريق الأبيض الصاعد لمدة موسم، بعد فشل محاولات النادى الساحلي فى ضم حسين فيصل الذى انتقل لصفوف سموحة في صفقة انتقال حر.

وكشف مصدر فى نادي الجونة، عن أن هناك مفاوضات جادة مع الزمالك لاستعارة حسام أشرف لاعب الأبيض الصاعد، وصاحب أزمة التوقيع لإحدى الأكاديميات الكاميرونية، وذلك لمدة موسم مع وضع شرط يتيح للنادى أحقية الشراء.

من ناحيته، كشف حسام أشرف لاعب الزمالك كواليس أزمته التى أدت إلى عقوبة للقلعة البيضاء من خلال إيقاف القيد وعقوبة مادية تقدر بـ200 ألف يورو بعد التوقيع لأحد الأكاديميات في الكاميرون موضحا أنه كان ضحية وكيل لاعبين، قائلا:" وكيل لاعبين ضحك عليا سألته هل توقيعي للأكاديمية الكاميرونية سيضر الزمالك وكانت إجابته لا".

وأضاف، "كان حلمي الانتقال لأكبر أندية البرتغال مثل بورتو، لكن العرض البرتغالي تقدم بالفعل للزمالك ومعي الفاكس وعرض النادي البرتغالي كان على سبيل الإعارة مع نية الشراء النهائي مقابل 400 ألف يورو وأكدت للوكيل المصري أنني لن أرحل إلا بعد موافقة النادي، ولم يكن لدي أي رغبة في ضرر النادي، وكنت أريد الاحتراف من بوابة النادي".

وتابع أشرف، "النادي الكاميروني رغم عدم امتلاكه أي عقود إلا أنه عن طريق شات الواتس آب استطاع أن يلجأ للمحكمة الدولية رغم أنني تمكست بالعقود أن تكون معي".

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أنه فى الوقت الحالى ينتظر النادي، قرارا من المحكمة الرياضية الدولية بشأن الاستئناف المقدم من قلعة ميت عقبة فى حكم إيقاف النادى فترتين قيد على خلفية قضية توقيع حسام أشرف الناديين وهما الزمالك وإحدى الأكاديميات بالكاميرون والذى أعلن عنه حسين لبيب رئيس النادى فى الساعات الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، صحة ما نشره ”الخليج 365”، فى الساعات الماضية بشأن تسجيل النادى لقائمته الأولى بشكل طبيعى ولم يستخرج اتحاد الكرة، كارنيهات اللاعبين، إلا أن القلق داخل الزمالك متعلق بالسماح بقيد القائمة الثانية من عدمه والتى تضم الصفقات الجديدة لذا يسعى النادى للحصول على حكما بإلغاء الإيقاف خاصة فى ظل التسوية مع الأكاديمية الكاميرونية فى هذه القضية إلا أنه بات لزاما الحصول على حكما من المحكمة الرياضية بشأن إلغاء أى حكم فى تلك القضية وهو ما سيكون قبل نهاية فترة القيد الثانية لذا حرص النادى على توضيح أزمته والسعى لحلها قبل نهاية فترة القيد الثانية خاصة إن الاستئناف فى القضية محدد له من المحكمة الرياضية قبل نهاية فترة القيد الثانية سواء برفع الإيقاف أو تأكيده خاصة أن الحكم وقتها سيكون نهائى لذا أوضح الاتحاد المصرى أنه حتى الآن لا يوجد أحكام نهائية على نادى الزمالك خاصة إن القضية فى مرحلة الاستئناف بالمحكمة الرياضية.