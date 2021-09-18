شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين 20 سبتمبر .. وريان ومرموش فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش أسماء اللاعبين المحترفين لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يوم 20 سبتمبر الجارى وفقا للائحة، حيث يتم استدعاء المحترفين قبل 15 يوما على انطلاق المعسكر.

ويستدعى الجهاز الفنى كلا من محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة وأحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور التركى، كما يضع الجهاز الفنى فى حساباته أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاى سبور التركى وعمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألمانى، بينما لم يتم حسم الموقف النهائى لمصطفى محمد مهاجم جالتا سراى حتى الأن.

ويدخل المنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش معسكرا مغلقا يوم 28 سبتمبر الجارى بالإسكندرية لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا باستاد برج العرب يوم 30 من نفس الشهر، استعدادا لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

وخاطبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الجهات المعنية مطالبة بالسماح بالحضور الجماهيرى فى مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره الليبى ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

وأكد الاتحاد فى طلبه أهمية الحضور الجماهيرى فى مباريات المنتخب الوطنى خلال مسيرته فى تصفيات كأس العالم لما فى ذلك من عوامل تحفيزية للاعبين وتصب فى مصلحة الفريق وتساعد في تحقيق حلم الجماهير المصرية.

من ناحية أخرى، أنهى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش اتفاقه على خوض مباراة ودية أمام ليبيريا يوم 30 سبتمبر باستاد برج العرب، استعدادا لخوض مباراتى ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.