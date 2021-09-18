شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موقف الإصابات والصفقات الجديدة فى الأهلي من مواجهة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير النادي الأهلي بطولة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل بهدف التتويج بها ، وتتساءل الجماهير الأهلاوية عن موقف لاعبي الفريق والصفقات الجديدة والإصابات في الفريق قبل السوبر المصري .

وفي السطور التالية، نلقي الضوء على هذه الأمور وموقف هؤلاء اللاعبين من المشاركة في السوبر المصري أمام الطلائع:

س: ما هي الصفقات الجديدة في الأهلي المُرشحة للمشاركة في السوبر المحلي؟

ج: أكثر من صفقة جديدة مُرشحة للظهور في بطولة السوبر المصري الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب مع الأهلي، فهناك الموزمبيقي ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد والثنائي العائد من الإعارة أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

س: ماذا عن بيرسي تاو وإصابته الأخيرة؟

ج: بيرسي تاو يعاني من إصابة في العضلة الضامة سيغيب بسبها حوالي ثلاثة أسابيع عن التدريبات لذا سيكون خارج قائمة الأهلي في السوبر.

س: ماذا عن باقي المصابين؟

ج: قائمة المصابين في الأهلي، تضم أيضا محمود متولي الذي يعاني من إلتهابات في أوتار الركبة يحتاج علاج 10 أيام أما أكرم توفيق فتعرض لكدمة بسيطة في ودية المقاولون العرب أول أمس، الخميس، وسيكون ضمن حسابات الجهاز الفني في المباراة.

س:ما هي قائمة الأهلي في مباراة السوبر المحلي؟

ج: موسيماني ضم 27 لاعباً في قائمة دخلت معسكر مغلق عقب ودية المقاولون العرب التى أنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وتضم القائمة ، كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني