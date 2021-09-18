شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعلن تشكيل الجهاز الفنى بالكامل.. ومعسكر مغلق 25 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة من تشكيل الجهاز الفني بالكامل بقيادة تامر مصطفى، والذي سيقود الفريق الفيومي فى الموسم المقبل بعد تحديد كل الأسماء فى الجهازين الفني والإداري.

وكشف الدكتور عصام سراج الدين المدير الرياضي للمقاصة والمتحدث الرسمي باسم النادي أن الجهاز الفني يتكون من وليد هويدي مديرا للكرة، تامر مصطفى مدير فني وطارق حجاج مدربا عاما، وإسلام عادل مدرب وحمادة السيد مدرب حراس مرمى ومحمد مصطفى مخطط أحمال وجارى المفاضلة بين اسمين لاختيار محلل الأداء، ومحمد معوض مدير اداري ومحيي معوض اداري.

ويخوض المقاصة أول تدريباته اليوم استعداداً للموسم الجديد على ملعب استاد الفيوم ويستمر عليه حتى يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري على أن يدخل معسكرا مغلقا يوم 25 من الشهر نفسه بأحد فنادق القاهرة حتى موعد انطلاق منافسات الدوري المصري.

من جانبه، أكد عصام سراج أنه تم التعاقد مع ثنائي حراسة مرمى الأهلي الشابين في صفقة انتقال حر بعد رفع اسميهما من قائمة الفريق الأحمر للموسم المقبل، ليكون الفريق الفيومي قد أبرم أربعة صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعدما نجح في ضم محمود عادل لاعب وسط الإنتاج الحربي ومحمود حمد لاعب وسط المصري البورسعيدي السابق وجميعهم في صفقات انتقال حر.

شدد سراج الدين على أن الفريق الفيومي يسير قدما نحو إبرام الصفقات المطلوبة لتدعيم صفوف المقاصة في الموسم المقبل وتلبية احتياجات الجهاز الفني من اللاعبين لسد العجز في صفوف الفريق الفيومي لاسيما بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم الماضي.

ووافق نادي المقاصة على بيع حارسيه محمود حمدي إلى فيوتشر اف سي ومحمد كوكو إلى سيراميكا، قبل أن ينجح في ضم حارس الأهلي الشابين لتعويض غياب الراحلين.