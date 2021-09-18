لحظة بلحظة.. ليفربول 0 - 0 كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول ونظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جيمس ميلنر، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا، فابينيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

ويدخل ليفربول المباراة في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، فيما يحتل كريستال بالاس المركز 11 برصيد 5 نقاط.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

تألق أليسون حارس ليفربول بعدما أبعد كرة خطيرة من على خط المرمى في الدقيقة الثانية، بعدما حول زاها كرة ساقطة داخل المنطقة تجاه المرمى قبل أن يتصدى لها الحارس البرازيلي ويحولها إلى ركلة ركنية.

وهدد ليفربول مرمى كريستال بالاس، بعد تبادل رائع للكرات بين ماني وكوستاس ليحول الظهير اليوناني الكرة داخل المنطقة عرضية أرضية يستقبلها جوتا ويسدد كرة خطيرة لكنها تمر بعيدة عن المرمى.

وكاد جوردان هندرسون أن يسجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 16 بعد كرة عرضية رائعة لكن حارس كريستال بالاس يتألق ويحرم "الريدز" من هدف أول وتتحول الكرة لركنية.

بينتيكي في الدقيقة 20 حاول أن يهدد مرمى أليسون بيكر من كرة رأسية تمر الكرة أعلى المرمى دون خطورة.

في الدقيقة 43، استطاع ليفربول أخيرًا أن يسجل الهدف الأول بعد رأسية من صلاح يصدها حارس كريستال لكن ترتد منه أمام ساديو ماني ليستغل الفرصة هذه المرى ويسجل هدف "الريدز" الأول.