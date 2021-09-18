بالفيديو.. محمد صبحي: نوير مثلي الأعلي عالميًا.. واخترت "مشروع" فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال محمد صبحي حارس مرمى الزمالك المعار لصفوف فاركو، إنه تلقى عدة عروض خلال الانتقالات الصيفية الجارية عقب عودته للزمالك بعد انتهاء إعارته لنادي الاتحاد.

وأضاف صبحي، عبر مقطع فيديو نشره حساب نادي فاركو:"كان لديّ عروضًا كثيرة من ضمنها فاركو واخترت التواجد هنا، طموح جديد والناس تعطيني الثقة وإن شاء الله أكون على قدر الثقة ونحقق شيئًا للنادي وجلست مع الإدارة وتحدثنا والناس لديها طموحًا هذه السنة ومشروع كبير وجئت لأشارك المنظومة بدعمي لهم وإن شاء الله اللاعبون الجدد يكونوا على قدر المسؤولية ونضع فاركو في المقدمة".

وأتم حارس مرمى نادي فاركو الجديد تصريحاته بالتنويه إلى أن مثله الأهلي هو مدرب حراس منتخب مصر، عصام الحضري على المستوى الحالي مقابل الألماني نوير عالميًا.

وكان نادي فاركو، قد أشار إلى أن تعاقده مع حارس الزمالك يأتي على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء.