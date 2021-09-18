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موعد مباراة الرجاء وأولمبيك خريبكة في الدوري المغربي.. تعرف عليه

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

يلتقي فريقا الرجاء وأولمبيك خريبكة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المغربي للمحترفين موسم 2021-2021، مساء يوم الأحد.

 

واستهل الرجاء مشواره في الدوري المغربي يوم 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، بالفوز الصعب بهدف دون رد على نظيره يوسفية برشيد.

 

الرجاء توج مؤخراً بلقب البطولة العربية للأندية بالفوز بركلات الترجيح 5-3 على الاتحاد السعودي، بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي.

 

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

 

ويحل الرجاء خامسا في ترتيب فرق الدوري المغربي برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن خريبكة الثامن بنقطة واحدة.

 

تتولى مجموعة قنوات المغربية عملية نقل مباريات الدوري المغربي لموسم 2021-2022.

 

المباراة ستنقل عبر قنوات الرياضية المغربية SD وHD بصوت المعلق هشام فرج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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