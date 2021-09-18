ما هو موعد مباراة الهلال وفاسيل كيتيما في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

يخوض فريق الهلال السوداني مباراة مرتقبة بحثا عن التأهل لدور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.



ويستضيف الهلال نظيره فاسيل كيتيما الإثيوبي مساء يوم الأحد، في إياب الدور التمهيدي الأول ويمتلك أفضلية بلوغ المرحلة التالية.

تنطلق المباراة المرتقبة على ملعب نادي الهلال، في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

لا يفوز على ملعبه.. 5 معلومات عن منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الذهاب على ملعب باهير دار ستاديوم في ضيافة بطل إثيوبيا، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وهو ما يمنح أفضلية للهلال.

من المقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة الملاعب الرياضيه السودانية.

ويحلم جمهور الهلال بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد أن كان على أعتاب هذا الإنجاز خلال وقت سابق.