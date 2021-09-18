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موعد مباراة الرجاء وأولمبيك خريبكة في الدوري المغربي.. تعرف عليه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

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يلتقي فريقا الرجاء وأولمبيك خريبكة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المغربي للمحترفين موسم 2021-2021، مساء يوم الأحد.

 

واستهل الرجاء مشواره في الدوري المغربي يوم 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، بالفوز الصعب بهدف دون رد على نظيره يوسفية برشيد.

 

الرجاء توج مؤخراً بلقب البطولة العربية للأندية بالفوز بركلات الترجيح 5-3 على الاتحاد السعودي، بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي.

 

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

 

ويحل الرجاء خامسا في ترتيب فرق الدوري المغربي برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن خريبكة الثامن بنقطة واحدة.

 

تتولى مجموعة قنوات المغربية عملية نقل مباريات الدوري المغربي لموسم 2021-2022.

 

المباراة ستنقل عبر قنوات الرياضية المغربية SD وHD بصوت المعلق هشام فرج.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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