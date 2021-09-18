حسين لبيب: الزمالك كان عايش على فلوس تركي آل الشيخ.. والمستشار السعودي يرد: لا تزج باسمي في أي موضوع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، على تصريحات رئيس اللجنة التي تدير شئون نادي الزمالك، حسين لبيب، بأن "الفريق الأبيض كان يعيش على أموال المستشار السعودي".

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لقد اطلعت على بعض التصريحات التي خرجت وتم ذكر اسمي فيها، وأحببت أن أوضح أن كل ما دفع من أموال في الاستثمار الرياضي في بلدي الثاني مصر كان هدفه الاستثمار ومحبة مصر وأهل مصر الطيبين".

وأضاف آل الشيخ على توضيحه: "أرجو عدم زج اسمي في أي موضوع، صفحة استثماري الرياضي في مصر الحبيبة انتهت منذ سنوات ولا يوجد فيها أي منة أو فضل مني، بل كان استثمارا ودعما من محب لمصر وقيادتها وشعبها".

وختم: "أحببت أن أوضح ذلك وأتمنى أن تتفهموا رغبتي في إقفال الحديث في الماضي الذي لن يجدي بشيء، مع كامل محبتي وتقديري".

وكان حسين لبيب قد قال بأن تركي آل الشيخ كان يدفع مبالغ جيدة لنادي الزمالك، مشيرا إلى أنه لفترة ما كان الزمالك قائم على هذه الأموال، كما دفع أموالا لبعض اللاعبين في الصفقات.

وتحدث رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حسين لبيب، عن بعض المشكلات المثارة حالياً داخل القلعة البيضاء أبرزها مستحقات الفريق الأول لكرة القدم بجانب ديون النادي.

وقال لبيب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، إن قيمة إيجارات المحال التي تحيط السور الخاص به كانت تدر دخلاً على خزينة النادي ولكن هناك محال لم تدفع المستحقات وهناك قضايا في هذا الشأن.

وأضاف حسين لبيب: "هناك فترة تركي آل الشيخ دفع لنادي الزمالك في بعض اللاعبين"، ليقاطعه مقدم البرنامج:"هل كان الزمالك عايش على فلوس تركي آل الشيخ؟"، ليرد: "نعم خلال هذه الفترة الزمالك كان عايش على فلوسه في بعض الصفقات".

وتابع: "كجمهور لو دفع كل زملكاوي 100 جنيه وهناك مليون مشجع سيدفع لنا فهناك 100 مليون جنيه، هناك ديون على النادي بسبب قضايا منذ 3 أو 4 سنوات وأخرى خلال الـ 10 سنوات".

وقاطعه أديب بسؤال: "لماذا الأهلي يمتلك أموالاً؟"، ورد لبيب قائلاً: "الأهلي كمؤسسة يعمل بصورة صحيحة منذ فترة ونحن لم نكن كذلك ونكن الاحترام لكل الناس ولكن لم تُدار الأمور اقتصاديًا بصورة جيدة".