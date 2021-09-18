الزمالك يدرس استعادة مصطفى محمد

الشارقة - اميمة ياسر - يدرس مسئولو نادي الزمالك، استعادة مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة والذي رحل عن الفريق خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وينوي الزمالك استعادة اللاعب عقب انتهاء فترة إعارته، وتدعيم هجوم الفريق بدلاً من التعاقد مع مهاجم جديد فى ظل الأزمة المالية للنادي الأبيض.

وفى حالة وجود عرض مناسب لبيع مصطفى محمد عن طريق الزمالك أو تفعيل بند الشراء فى عقد إعارته مع ناديه الحالي بالمبلغ المتفق سيرحل اللاعب نهائياً عن صفوف الفريقن ولا نية لتجديد إعارته.

وكان مصطفى محمد قد قدم مستوى مهزوز مع فريقه الحالي، حيث لما يشارك بصفة أساسية خلال الفترة الماضية وكان يكتفي مدربه بالدفع به كبديل.