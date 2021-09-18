شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية تطلبه .. دجلة يشترط 15 مليون جنيه لبيع محمد عبد العاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو نادي وادي دجلة 15 مليون جنيه لبيع لاعب وسط الفريق محمد عبد العاطي، والذى دخل دائرة اهتمامات عدد من أندية الدوري بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب الموسم المنقضي.

وكشف مصدر في نادي وادي دجلة أن اللاعب تلقى خمسة عروض محلية، أحدها من ناد جماهيرى من أكبر أندية مصر وأفريقيا، لكن لم يتم التوصل لاتفاق مادي بشأن الصفقة.

وقال المصدر، إن أندية الجونة وسيراميكا وفيوتشر والبنك الأهلي، طلبت ضم عبد العاطي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالإضافة إلى مفاوضات من الزمالك للتعاقد مع اللاعب ولكن لم تصل لمرحلة العرض الرسمي بسبب الاعتراض على المقابل المادي الذى وضعه النادي.

وأوضح المصدر أن النادي يرفض مبدأ إعارة اللاعب لأى نادي ويرحب بالبيع النهائي حال وصول العرض المالي الذي يلبي طموحات دجلة ويناسب إمكانيات اللاعب.

وقرر عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة البقاء مع "الغزلان" فى القسم الثاني بعد تأكد هبوط الفريق هذا الموسم، رغم أنه تلقى عدة عروض للرحيل.

وحصل عبد الباقي جمال على وعد من مجلس إدارة وادي دجلة بتدعيم الفريق فى الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز فرص صعود الفريق مرة أخرى لدورى الأضواء.

وادي دجلة صعد للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه فى موسم 2010 بعد تصدره لمجموعة القاهرة والقناة برصيد 63 نقطة، وفى أول مواسمه في الدوري الممتاز موسم 2010 احتل المركز الـ12 برصيد 33 نقطة حيث فاز في 9 مباريات وتعادل فى 6 مباريات و خسر 15 مباراة وأحرز39 هدفا وعليه 49.