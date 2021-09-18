شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون ميكسيونى مفاجأة موسيمانى فى السوبر أمام الطلائع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو داخل النادى الأهلى على مواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى، وفى الاستعدادات الأخيرة للمارد الأحمر للمباراة المرتقبة ظهر اهتمام الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بتجهيز لاعبه الموزمبيقى ميكسيونى الوافد الجديد للقلعة الحمراء فهل يكون مفاجأة مباراة السوبر؟..

يتحفظ بيتسو موسيمانى على فكرة الدفع بميكيسونى من بداية مباراة الطلائع لمنحه فرصة للانخراط فى صفوف الأهلى خشية تكرار الخطأ الذى ارتكبه مع الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر السابق والمنضم حديثا إلى مالاتيا سبور التركى على سبيل الإعارة.

ودفع موسيمانى ببواليا فى مباريات الأهلى بعد الانضمام لصفوف الأهلى مباشرة، حيث شارك أساسياً فى المباريات بعد 48 ساعة فقط من انضمامه للفريق الأحمر، وهو ما أثر بالسلب على انطلاقته مع الأهلي، لاسيما أنه لم يكن قد انسجم مع باقى اللاعبين ويحدث تفاهم بينهم، وكان نتيجته ابتعاده عن التهديف مع الأهلى وفقدان ثقته فى نفسه ومعاندته للشباك.

ويرغب موسيمانى فى عدم تكرار الأمر مع ميكيسونى لمنحه الفرصة الكافية للانسجام والانخراط وسط المجموعة على أن يتم الاستعانة به بشكل تدريجى كبديل، ورحل والتر بواليا عن صفوف الأهلى على سبيل الإعارة إلى مالاتيا سبور مع أحقية النادى التركى فى شرائه بنهاية الموسم المقبل مقابل 2 مليون دولار.

ويعد ميكيسونى لاعباً مهارياً يجيد اللعب فى مركزى الجناح، بخلاف إجادته اللعب بكلتا قدميه والتحكم فى الكرة والمهارة فى المراوغة واختراق دفاعات المنافسين، بخلاف السرعات التى يشترطها موسيمانى فى لاعب الجناح الجديد، ويُجيد ميكيسونى اللعب فى العديد من المراكز داخل الملعب فى الشق الهجومى تحديدا، خاصة مركزى الجناح الأيمن والأيسر، بالإضافة لصانع الألعاب، وهى الأمور التى أقنعت ادارة الأهلى بضرورة ضمه.

ميكيسونى يُجيد التسديد بقوة وهى الميزة التى سيضيفها صاحب الـ26 عاماً لهجوم الأهلي، كما يُجيد الاختراقات والمراوغة وارسال الكرات العرضية، ويهدد ميكيسونى مقعد طاهر محمد طاهر الأساسى فى تشكيل الأهلى حيث أن مركز الجناح الأيسر هو المفضل للاعب الموزمبيقى لكونه يُجيد اللعب بالقدم اليسرى.

تدرب ميكيسونى خلال وقت سابق تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الأهلي، وقت تولى الأخير القيادة الفنية لفريق صن داونز عام 2018، وسجل ميكيسونى هدفا قاد به فريقه للفوز 1-0 على الأهلى نفسه فى مدينة دار السلام التنزانية، وهى الهزيمة الوحيدة لبطل مصر فى طريقه نحو منصة التتويج ببطولة دورى أبطال افريقيا الأخيرة.