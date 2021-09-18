شكرا لقرائتكم خبر عن من يحق له حضور قمة محترفى دورى اليد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، عن اقتصار حضور لقاء الأهلى والزمالك المحدد له الخميس المقبل بالجولة الثالثة بالدورى على أعضاء مجلس إدارة الإتحاد و مجلسى الناديين فقط.

واستقر اتحاد اليد على إقامة اللقاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى ظل قرار لعب مباريات القمة على أرض محايدة.

وكان جدول المنافسة حدد صالة الأهلى لاستضافة اللقاء، إلا أن اللجنة الفنية قررت إقامة جميع لقاءات القطبين على صالة محايدة. ومن المقرر أن يقام اللقاء فى تمام الرابعة عصرا.