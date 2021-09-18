شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى يرفض رحيل أوستن أوموتو من المصرى ويطالب بتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك التونسي معين الشعباني المدير الفني الجديد لفريق المصري البورسعيدي، باللاعب النيجيري أوجستين أمامشي أوجوي الشهير بـ"أوستن أوموتو"، وطالب الإدارة البورسعيدية بحل أزمة اللاعب والتفاوض للتجديد معه.

كان أوموتو على أبواب الرحيل من المصري بسبب خلافاته المستمرة مع علي ماهر المدير الفني السابق بالفريق والذي طالب برحيل اللاعب واستبعاده من القائمة الأولى الأفريقية التي أرسلها الفريق للكاف قبل أسابيع.

وحرص الشعباني على التحدث مع إدارة المصري للتجديد لمهاجم الفريق أومتو، حيث أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد أخر في يناير المقبل.

ونجح النادي المصرى فى إبرام عدد مميز من الصفقات كما حسم ملف التجديد للاعبو الفريق أحمد مسعود وعمرو موسى وفريد شوقى فى خطوة أسعدت جماهير بورسعيد.

وبدأ لاعبو المصرى البورسعيدى تدريباتهم على ملعب النادي بحي الضواحي في مدينة بورسعيد الأربعاء الماضي، وذلك استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022/2021، والمقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وشهد المران الأول مشاركة الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، وغاب معين الشعباني المدير الفني للفريق ومعاونه مجدي تراوري عن المران بسبب سفرهم لتونس والعودة الأسبوع المقبل، حيث قاد المران كلا من سيف داود وسعيد ابراهيم ومدرب الحراس حسن نصر.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية التعاقد لمدة موسم مع التونسي معين الشعباني وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي خلال الموسم الكروي الجديد، حيث قام الشعباني بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء بصحبة معاونه الكابتن مجدي تراوي نجم منتخب تونس الأسبق وذلك في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية و أحمد الشملة عضوًا المجلس.

كان الثنائي الشعباني وتراوي قد وصلا إلى القاهرة عصر الأحد حيث كان في استقبالهم بالمطارعلي غويبة مدير العلاقات العامة بالنادي المصري و أحمد منصور إداري الفريق الأول واللذين اصطحبا المدير الفني ومعاونه للاجتماع بسمير حلبية ومجلس ادارة النادي المصري ولم تستغرق جلسة التوقيع سوى دقائق معدودة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي المعاون للجهاز الفني والذي سيبدأ في ممارسة مهام عمله خلال الأيام القليلة القادمة.