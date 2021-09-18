شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. كيف "جنن" ظهير الأهلي مانويل جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود لمنّصة التتويج، كما يكون لها دور فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحيانا ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى أحمد أبو مسلم، ظهير أيسر الأهلى السابق، كواليس علاقته بالبرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى قائلاً، "كانت علاقتنا قوية رغم أنه لم يكن يدفع بى فى كثير المباريات".

وأضاف أبو مسلم فى تصريحات سابقة، "جوزيه كان بيحبنى جدا وكنت بلعب أساسى، بس الفكرة عشان جلبرتو كان بيلعب فى المكان ده وكان ماشى كويس معاه، ومش عايز يغيره من المكان ده".

وتابع أبو مسلم، "جوزيه كان بينزلنى شوية ويروح خانقنى وكان بيعمل كده مع الراحل محمد عبد الوهاب وكنا عارفين ده وبنفضل نضحك عليه انا وعبد الوهاب، ومرة كابتن حسن شحاتة كان ضمنى لمعسكر المنتخب أنا وعبد الوهاب، وجوزيه كان هيتجنن عشان بنروح المنتخب من غير ما بنلعب أساسيين، كأن حسن شحاتة بيعانده لما بياخد لاعبين مش بيلعبوا أساسيين".