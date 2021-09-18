شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات داخل الزمالك للتخلص من زخم الجبهة اليمنى بسبب كثرة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور المباحثات داخل أروقة نادى الزمالك بين الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون وفاروق جعفر المستشار الفنى للنادى وحسين السيد المسئول عن ملف الكرة، لحل أزمة زخم النجوم فى الجبهة اليمنى للفريق.

ويمتلك الزمالك ثلاثة لاعبين على أعلى مستوى فى الجبهة اليمنى بعد التعاقد مع الدولى التونسى حمدى النقاز، ووجود التونسى حمزة المثلوثى وقائد الفريق حازم إمام.

ويرغب الزمالك فى الاستغناء عن خدمات أحد اللاعبين الثلاثة، سواء عن طريق البيع النهائى أو الإعارة، حتى لا يتم تكرار الأزمة التى شهدها الفريق فى الموسم المنقضى وتحديدًا فى مركز حراسة المرمى الذى كان يضم محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش الذى انتقل لنادى فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة سنة.

ولم يستقر الجهاز الفنى للزمالك على اللاعب الذى سيتم الاستغناء عن خدماته من لاعبى الجبهة اليمنى، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المنتظر أن يعقد كارتيرون جلسة مع جعفر وحسين السيد لتحديد الأسم بشكل نهائى.

وبانضمام النقاز لصفوف الزمالك أصبح الفريق الأبيض يضم 6 لاعبين أجانب في قائمته عقب قيد كل من رزاق سيسيه ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي وحمزة المثلوثي وسيف الجزيري في القائمة الأولي للفريق.

وأصبح الزمالك مطالب باعارة احد لاعبيه الأجانب في ظل اعلان اتحاد الكرة اقتصار عدد الأجانب في قائمة كل فريق على 5 لاعبين فقط، ومن المتوقع ان يكون حمدي النقاز أو رزاق سيسيه هما الأقرب للرحيل عن الزمالك في الصيف الجاري علي سبيل الإعارة.