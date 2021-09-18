شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد اليمانى: هوايتى السفر ونجمى المفضل أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب محمد اليمانى نجم منتخب مصر السابق.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر.

بتدخل المطبخ؟

مش كتير.

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟

المكرونة بالتونة.

من نجمك المفضل؟

أحمد السقا.

من مطربك المفضل؟

حميد الشاعرى وتامر حسنى.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

عمرى ما تخيلت نفسى غير لاعب كرة.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

أحمد السقا.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.