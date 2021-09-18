عمرو زكى يقدم أوراق ترشحه على منصب نائب رئيس الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - تقدم عمرو زكى، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى الأسبق، بأوراق ترشحه على منصب النائب فى انتخابات النادى الإسماعيلى، بعد فتح مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان أمس الأول الخميس باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى، ويستمر تلقى طلبات الترشح حتى الأربعاء المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير فسيكون تلقى طلبات الترشح حتى الساعة السابعة مساءً، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر المقبل.

عمرو زكى المرشح لمنصب نائب رئيس الإسماعيلى

ويدرس المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى عدم خوض انتخابات القلعة الصفراء المقبلة بسبب رغبته فى الغياب عن المشهد داخل النادى بعد الأحداث الأخيرة والهجوم الذى تعرض له من بعض الجماهير بعد تراجع نتائج الدراويش بالسنوات الأخيرة، ولا يزال الغموض يحيط بشقيقه الأصغر أحمد عثمان المشرف على فريق الكرة من خوض الانتخابات، ويملك آل عثمان أكبر عدد من الكتلة التصويتية داخل النادى الإسماعيلى.

وأعلن يحيى الكومي ونصر أبو الحسن وأسامة خليل وهشام عناني عزمهم الترشح على رئاسة النادى الاسماعيلى عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيما لم يتقدم حتى الان أياً منهم بأوراق ترشحه.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلي الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات القادمة حوالي 5 آلاف فرد أو أكثر بقليل المسددين لاشتراكاتهم عن السنة المالية المنتهية لاختيار المجلس الجديد الذي يتولى قيادة النادي لأربع سنوات.