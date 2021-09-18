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كيروش يزور مركز المنتخبات الوطنية بـ6 أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - اصطحبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، فى جولة تفقدية لمبنى الاتحاد والمنتخبات الوطنية الجديد بمدينة السادس من أكتوبر والذى دخل مراحله النهائية، بحضور فريق عمل المشروع بقيادة الدكتور مصطفى عزام.

 

وأبدى المدير الفنى للمنتخب سعادته بالمشروع باعتباره مجمع رياضى متخصص فى كرة القدم مبديًا استعداده ليتولى بنفسه مع مساعديه تحديد مكونات صالات الإعداد البدنى المتخصص فى كرة القدم وفق أحدث المستويات العالمية.

 

كما اطلع كيروش على جناح المنتخب الأول بالمبنى الذي يتكون من 45 غرفة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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