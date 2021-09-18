شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يزور مركز المنتخبات الوطنية بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، فى جولة تفقدية لمبنى الاتحاد والمنتخبات الوطنية الجديد بمدينة السادس من أكتوبر والذى دخل مراحله النهائية، بحضور فريق عمل المشروع بقيادة الدكتور مصطفى عزام.

وأبدى المدير الفنى للمنتخب سعادته بالمشروع باعتباره مجمع رياضى متخصص فى كرة القدم مبديًا استعداده ليتولى بنفسه مع مساعديه تحديد مكونات صالات الإعداد البدنى المتخصص فى كرة القدم وفق أحدث المستويات العالمية.

كما اطلع كيروش على جناح المنتخب الأول بالمبنى الذي يتكون من 45 غرفة.