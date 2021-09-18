شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى سيراميكا يقتربان من الانضمام لقائمة المنتخب أمام ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ثنائى فريق سيراميكا محمد إبراهيم وشادى حسين اهتمامات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، للانضمام لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه يوم 28 سبتمبر الجارى استعدادا لمباراتى ليبيا فى تصفيات كاس العالم والمقرر لهما يومى 9 و13 أكتوبر المقبل.

ورشح ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطنى، المهاجم شادى حسين وصانع الألعاب محمد إبراهيم للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب واقنع كيروش بمستوى اللاعبين بعدما تدربا معه فى الفترة التى تولى فيها قيادة سيراميكا فنيا.

ويدخل المنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش معسكرا مغلقا يوم 28 سبتمبر الجارى بالإسكندرية لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا باستاد برج العرب يوم 30 من نفس الشهر، استعدادا لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

وخاطبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الجهات المعنية مطالبة بالسماح بالحضور الجماهيرى فى مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره الليبى ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

وأكد الاتحاد فى طلبه أهمية الحضور الجماهيرى فى مباريات المنتخب الوطنى خلال مسيرته فى تصفيات كأس العالم لما فى ذلك من عوامل تحفيزية للاعبين وتصب فى مصلحة الفريق وتساعد فى تحقيق حلم الجماهير المصرية.