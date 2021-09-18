شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: سجلنا كافة اللاعبين بالقائمة الأولى خوفا من إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى، عن أن اللجنة الفنية بناديه قامت بقيد كل اللاعبين بإستثناء إبراهيم أبو اليزيد فى قائمة الدراويش الأولى باتحاد الكرة خوفاً من قرار إيقاف قيد صفقات الإسماعيلى الجديدة بسبب أزمة غرامة نادى نجوم المستقبل والمقدرة بـ 24 مليون جنيه.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "هناك تخوف فى الإسماعيلى من قرار اتحاد الكرة بإيقاف قيد الصفقات الجديدة للنادى بسبب قرار الفيفا فى أزمة نادى النجوم وعدم تسديد النادى لغرامة الـ 24 مليون جنيه حتى الآن ، لذا تم قيد كل اللاعبين بإستثناء إبراهيم ابو اليزيد حتى يستفيد الجهاز الفنى بكل اللاعبين حال عدم قيد الصفقات الجديدة".

فى شأن أخر، وضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامج بدنى لتجهيز الثنائى أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحى الوافدان الجدد للدراويش في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد إعلان التعاقد معهم بشكل رسمي وانتظامهم في تدريب الفريق الأصفر.

واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.