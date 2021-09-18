شكرا لقرائتكم خبر عن الجلاصى متحديا الأهلى والزمالك: تعاقدت مع المصرى لحصد الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه التونسي إلياس الجلاصي، لاعب وسط فريق المصري البورسعيدي، رسالة خاصة إلى الأهلي والزمالك، مؤكدًا قدرة فريقه على الفوز بالألقاب المحلية فى مصر، والتتويج بكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" للموسم الجديد 2021-22 تحت قيادة مواطنه التونسي معين الشعباني.

وكان فريق المصري البوسعيدي أعلن تعاقده مع الجلاصي قادما من فريق الاتحاد المنستيري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، وبموجب عقد يمتد إلى شهر يونيو2025.

وقال إلياس الجلاصي (27 عاماً)، فى تصريحات لموقع "winwin"التونسي، إنه يثق في قدرة فريقه المصري البورسعيدى على المنافسة والفوز بجميع البطولات التي سيخوضها بالموسم الجديد.

وأضاف الجلاصي، "الأجواء هنا رائعة للغاية والفريق يوفر كل ظروف الراحة التي تساعد على التألق، وأعتقد أن مجلس إدارة النادي قام بتحسين الفريق أكثر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسنتطور معًا كفريق واحد، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة معين الشعباني ومجدي الترواي".

وتابع الجلاصي، "الجميع هنا سعيد بالتعاقد مع معين الشعباني؛ فهو مدرب كبير، ولم يحقق الفوز على الأهلي والزمالك فى البطولة الأفريقية أكثر من مرة بالصدفة، كما أنه نجح في الفوز بألقاب الدوري التونسي والسوبر المحلي ودوري الأبطال مع الترجي، ويحظى بشهرة واسعة هنا في مصر".

وشدد إلياس الجلاصي على أن المصري البورسعيدي يتمتع بشعبية واسعة ولديه فرصة القتال على ألقاب مهمة، قائلا، "لدينا فريق جيد جدا هذا العام، وسنقاتل على كل البطولات المتاحة. الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الجودة، والرغبة فى حصد البطولات ومنافسة الأهلي والزمالك على الألقاب المحلية، وكذلك التتويج بكأس الكونفيدرالية".