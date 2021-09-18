شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسدد القسط الأول من صفقة بيرسى تاو لـ برايتون الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حول مسئولو النادى الأهلى 600 ألف دولار لنظرائهم فى برايتون الإنجليزى منذ أيام، ويمثل هذا المبلغ القسط الأول من قيمة ضم الجنوب أفريقى بيرسى تاو.

وتعاقد الأهلى مع بيرسى تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادماً من برايتون الإنجليزى لمدة أربعة مواسم مقابل مليون و800 ألف دولار.

واتفق الأهلى مع النادى الإنجليزى على تسديد المليون و800 ألف دولار على ثلاثة أعوام، بواقع قسط قيمته 600 ألف دولار كل عام.

ولم يظهر بيرسى تاو مع الأهلى حتى الآن إذ تعرض لإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب بلاده مؤخراً بتصفيات مونديال 2022 ويحتاج للتأهيل والعلاج قرابة الثلاثة أسابيع.

ويستعد الأهلى لمباراة السوبر المحلى الثلاثاء المقبل بإستاد برج العرب أمام طلائع الجيش وسيغيب عنها بيرسى تاو للإصابة.