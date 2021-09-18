شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخوض 3 وديات استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، على خوض 3 مباريات ودية هذا الأسبوع استعدادا لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها نهاية أكتوبر المقبل.

ووضع حسام حسن، المدير الفني للفريق السكندري، خطة زمنية كل أسبوع على حدة، لخوض بعض المباريات الودية التي تجهز اللاعبين وخاصة الصفقات الجديدة للموسم المقبل.

ويلتقى الاتحاد السكندري مع فريق الأسطول البحري غدا الأحد، ويواجه فريق دلفي الثلاثاء، فيما يخوض ودية أخيرة بنهاية الأسبوع الجاري، حدد لها الخميس المقبل مع أحد فرق الإسكندرية.

وكان حسام حسن قد سجل 17 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى الأولى قبل الاستغناء عن خالد قمر وكريم يحيى و محمود رزق و محمود شعبان، وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الاتحاد ستقوم باستبدال اللاعبين على أن يتم إضافه جميع اللاعبين بالقائمة الثانية.

وأبدى العميد حسام حسن رضاه عن مستوى الصفقات الجديده التى أبرمها الجهاز الفنى بقياده مدير الكره إبراهيم حسن وبالتعاون مع رئيس النادى محمد مصيلحى.